Attentato a Mogadiscio | oltre 90 i morti | dubbi sulla rivendicazione

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si aggrava il bilancio deidell’di questa mattina a, in Somalia: sono quasi 100 le vittime ora accertate finora. Nel frattempo, la terribile strage sembra ancora essere in attesa di una, anche se alcune fonti la collegano al gruppo terroristico noto come al-Shabaab. Quasi 100: tra questi un pullman di studenti La notizia è arrivata attorno alle 8.00 di questa mattina, quando un’autobomba è esplosa in un sobborgo di, capitale della Somalia. Il sanguinosoè accaduto vicino ad un punto di checkpoint. Il bilancio durante la giornata è salito a 92e 120 feriti. Tra chi è perito nell’attacco suicida, secondo le fonti estere ci sarebbero 17 studenti dell’Università privata di Benadir, a bordo di un pullman che passava lì al momento dell’esplosione.Secondo le fonti, l’ex ministro della Sicurezza Nazionale ...

Tg3web : Un gravissimo attentato in Somalia, nella capitale Mogadiscio, provoca una strage. Decine di morti dopo l'esplosion… - vaticannews_it : #28dicembre Attentato terroristico in #Somalia #intervista a mons. Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministrat… - fanpage : Somalia, quasi 100 morti in un attentato a Mogadiscio: gran parte delle vittime sono civili -