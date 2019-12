Sydney-Hobart 2019 | Comanche trionfa nettamente davanti a InfoTrack | 3° posto in volata

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dominio totale e quasi mai realmente messo in discussione nel corso dell’intera regata per, che si è aggiudicata la 75^ edizione dellanella Line Honours. L’imbarcazione australiana guidata dallo skipper Jim Cooney, dopo una partenza a rilento dal porto, si è subito riportata nel gruppo di testa ingaggiando un lungo duello a distanza ravvicinata con gli altri quattro supermaxi per poi piazzare l’allungo decisivo nel corso della notte australiana (nel pomeriggio odierno in Italia) adottando una strategia di navigazione completamente differente rispetto alle avversarie che alla fine si è rivelata vincente.ha completato l’impegnativo percorso lungo 628 miglia nautiche (circa 1163 km) in un giorno, 18 ore, 30 minuti e 24 secondi, non riuscendo di conseguenza a migliorare il record di regata (a causa di condizioni del vento non ...

