Salerno | quattro anni di reclusione per la badante romena che picchiava una 90enne

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ignazio Riccio La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per l’imputata È stata condannata adiAnisoara Singeap,di 53, arrestata due mesi fa nel Salernitano per maltrattamenti ai ddi una donna di oltre 90affetta da patologia invalidante alla quale faceva da. Secondo l’accusa, la donna straniera teneva comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti dell’anziana malata, presa continuamente a schiaffi, pugni, calci e spintoni, oltre ad infliggerle maltrattamenti verbali, che non era in grado, viste le sue condizioni di salute, di poter contrastare. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per l’imputata, per la durata di cinque. Si dovranno attendere quindici ...

