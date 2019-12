Palermo | scende in strada per controllare l’auto e gli sparano | muore carpentiere di 47

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Era sceso inperla sua auto quando dei colpi di pistola lo hanno colpito e ucciso. La sparatoria è avvenuta la scorsa notte nel quartiere Cep di: secondo il racconto dei famigliari, Francesco Paolo Lombardino,di 47 anni, era nella sua casa in via Zumbo quando verso le 3 di notte è sceso inper dare un’occhiata alla sua macchina parcheggiata. Qui l’uomo è stato raggiunto da dei proiettili all’altezza dell’inguine che gli hanno provocato un’emorragia all’aorta. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cervello, è morto poco dopo per dissanguamento. Sull’omicidio indaga la polizia: le indagini della squadra Mobile diretta da Rodolfo Ruperti e gli investigatori della sezione Omicidi, coordinati dal sostituto procuratore Amelia Luise, stanno sentendo i parenti. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di una ...

