Kingdom Hearts 3: Nuovi dettagli sul DLC ReMind (Di venerdì 27 dicembre 2019) Attraverso il sito web ufficiale del gioco, Square Enix torna a parlare di Kingdom Hearts 3 ReMind, il DLC a pagamento che uscirà a inizio 2020 su PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli su ReMind: Il DLC a pagamento di Kingdom Hearts 3 In ReMind Sora vivrà una storia inedita e si ricongiungerà con degli amici incontrato il passato, offrendo al giocatore la possibilità di sperimentare elementi di gameplay inediti. Il DLC a pagamento introdurrà gli Episodi Limit Cut, i quali offranno al giocatore modo di affrontare i membri dell’organizzazione 13 nei panni di personaggi come Riku, Aqua, Roxas, Kairi e altri. Le novità non finiscono qui, sarà possibile attivare abilità speciali basate sulla co-operazione con i vari membri del gruppo e giocare un episodio segreto con tanto di sfide e Boss. L’uscita ... Leggi la notizia su gamerbrain

Kingdom Hearts Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kingdom Hearts