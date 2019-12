Kazakistan | cade un aereo con quasi 100 persone a bordo | almeno 15 morti

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019)15sono morte e 62 sono rimaste ferite nella caduta di unvicino a Almaty, in. Adell’c’erano 9893 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Quattordicisono morte sul colpo, una è deceduta in seguito in ospedale. Dei feriti,12 sono in gravi condizioni. Non si esclude che tra i feriti ci siano anche dei residenti della zona. Il velivolo della Bek Air diretto a Nur-Sultan (ex Astana) sarebbe precipitato in una zona residenziale poco dopo il decollo dallo scalo. Nella caduta la parte anteriore avrebbe toccato un palazzo di due piani. Per l’aviazione civile kazaka «il velivolo ha perso in controllo durante la fase di decollo e si è schiantato su un muro di cinta». Tutti i voli della Bek Air e di Fokker-100 insono stati sospesi. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando ...

