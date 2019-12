Incidente a Roma | la reazione dei genitori di Gaia e Camilla | “Gli hanno dato i

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019), Pietro Genovese agli arresti domiciliari: le reazioni deidelle due ragazze Oggi, venerdì 27 dicembre, alle 10,30 si terranno i funerali congiunti dignoli evon Freymann, le due ragazze di 16 anni investite ain corso Francia nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. Coinvolto nell’il 20enne Pietro Genovese, figlio del noto regista, che si trovava alla guida dell’auto., ragazze investite e uccise a: la ricostruzione dell’Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari ieri, giovedì 26 dicembre, dopo essere risultato positivo ai test su assunzione di alcol e droghe. Era indagato per duplice omicidio stradale. Idiappreso la notizia dell’arresto di Pietro Genovese alle sette di sera, appena finita la veglia di preghiera per le due ragazze ...

