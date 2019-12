Gwyneth Paltrow struccata sconvolge i fan FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Da un po’ di tempoha fatto del vivere naturale un trend e si mostra spesso in selfie completamente. Gli anni passano, ma non la toccano Il suo viso è impreziosito dai (pochi) segni del tempo, anche se un po’ di borse sotto gli occhi e la pelle meno trasparente e liscia ci sono. Ma cosa importa alla bellissima attrice che ha fatto impazzire il popolo mondiale durante tutta la sua vita, da quando nel 1998 interpretava Viola De Lesseps in “Shakespeare in Love“, per cui ha vinto il premio Oscar. Ha avuto al suo fianco alcuni tra gli uomini più belli e desiderati del mondo, non dimentichiamo Brad Pitt dal 1994 al 1997, Ben Affleck, Chris Martin, padre dei suoi figli, e infine Brad Falchuk, suo attuale marito. Ha due bellissimi figli: Apple Blythe Alison Martin, 15 anni, e Moses Bruce Anthony Martin, 13 anni, entrambi biondissimi come ...

