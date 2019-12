Germania | restituisce uno zaino con regali e soldi | “E’ Natale”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Inun uomo di 51 anni ha deciso di restituire al legittimo proprietario unoritrovato sotto un albero contenente. Il 51enne, dopo aver riconsegnato il tutto alla Polizia, non ha voluto percepire la ricompensa dichiarando: “E’ Natale“.conL’episodio è accaduto la notte della vigilia di Natale, quando un uomo di Krefeld ha ritrovato sotto un albero unocontenentee ben 16 mila euro in contanti. Il 51enne ha deciso di consegnare quanto trovato alla Polizia che ha provveduto a riconsegnare il tutto al legittimo proprietario, un uomo di 63 anni, che ha dichiarato ad un portavoce delle forze dell’ordine di sentirsi più sicuro portando il denaro con sé. Ma non è tutto, perché il 51enne ha deciso di non ottenere neppure che gli era dovuta secondo quanto previsto dalla normativa ...

mattinodipadova : Germania, trova uno zaino con 16mila euro e lo restituisce rifiutando la ricompensa - provinciapavese : Ha trovato sotto un albero uno zaino pieno di regali e 16mila euro in contanti nella vigilia di Natale, prima di me… - infoitestero : Germania, trova uno zaino con 16mila euro e lo restituisce rifiutando la ricompensa -