F1 | 6 anni fa l’incidente di Michael Schumacher Come sta il Kaiser | tutto quello che si

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Le vacanze natalizie per gli appassionati di Formula Uno, e della Ferrari, ormai da qualche tempo sono velati da un alone di tristezza. Il motivo è ovviamente scontato. Siamo quasi giunti a seidal 29 dicembre 2013, un giorno che ha segnato in maniera forse indelebile la vita di. Il fuoriclasse della massima categoria del motorsport, infatti, fu protagonista di uno sfortunatissimo incidente sugli sci mentre si trovava a Meribel, sulle Alpi francesi. Un modo veramente beffardo per mettere in pausa la vita di un pilota che perha sfidato la morte sui circuiti di mezzo mondo. Un lungo coma che costrinse il “” a trascorrere oltre sei mesi presso l’Ospedale di Grenoble. Dopo l’ex ferrarista fu trasferito a Losanna, in Svizzera, per proseguire la riabilitazioneconfermarono la stessa famiglia ed i comunicati stampa rilasciati ...

