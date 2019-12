Control nominato gioco dell' anno da Game Informer

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo che IGN ha premiatocome2019, ancheha deciso di dare tale titolo all'ottimo TPS di Remedy. Secondo quanto affermato dai giornalisti,perfeziona in maniera egregia l'ottimo shooting visto nei precedenti lavorio studio ( Max Payne, Alan Wake e Quantum Break).Inoltre ilpresenta una direzione artistica ed un comparto narrativo di ottimo livello, che hsenza dubbio contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo."L'invasione di un'agenzia segreta di New York da parte di una minaccia ultraterrena ti porta a diventare la nuova Direttrice, e dovrai lottare per riconquistare. Dallo sviluppatore Remedy Entertainment, in questa avventura dinamica soprannaturale in terza persona dovrai imparare a padroneggiare abilità ultraterrene, equipaggiamenti modificabili e ambientazioni interattive scontrandoti nel ...

