Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un’che si schianta contro l’asfaltoto. Poi la, che cede, e sulla quale si riversa la forza dell’acqua che trascina via altri veicoli. È quanto successo a San Martino Valle Caudina, in provincia di, quando uninterrato, a causa del maltempo e dei detriti portati dai corsi d’acqua più a monte, è esploso, distruggendo ladel paese campano. L’esondazione ha provocato danni per circa cinque milioni di euro. In più, circa 300 persone sono state evacuate al fine di mettere in sicurezza l’area. L'articolo, illavia dal. Le immagini impressionanti proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Avellino, il fiume sotterraneo esplode e solleva la piazza: auto portate via dal fango. Le immagini impressionanti - TutteLeNotizie : Avellino, il fiume sotterraneo esplode e solleva la piazza: auto portate via dal fango. Le… - Noovyis : (Avellino, il fiume sotterraneo esplode e solleva la piazza: auto portate via dal fango. Le immagini impressionanti… -