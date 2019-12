Alice Campello Instagram | la minigonna è davvero “mini” | «Che gambe!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La bellissimaè la moglie del calciatore dell’Atletico Madrid Alvaro Morata. La coppia ha avuto due gemellini: Leonardo e Alessandro. Suè una famosa influencer. Ogni giorno condivide con i suoi oltre 2 milioni di followers diversi attimi della sua vita, sia pubblica che privata. Poche ore fa ha caricato sul suo profilo social una foto a dir poco sensazionale. Il suo outfit è mozzafiato. Le sue gambe chilometriche non passano di certo inosservate. Il post è stato apprezzato moltissimo dai suoi ammiratori.è stata riempita di numerosi complimenti. Tantissimi sono stai anche i like. Leggi anche –>sensuale su: un lato B da “incorniciare”e gambe perfette La bellissimaha lasciato tutti i suoi ammiratori senza parole. Il suo look natalizio è fenomenale. ...

frajuvee10 : @GreenVanilLaura @gobbotanto Ecco lei è moolto sproporzionata. Si, può sembrare invidia, ma al massimo invidio i fi… - frajuvee10 : @gobbotanto Ovvio. A me così tante curve non piacciono per nulla. Mi piace un leggero sedere, idem per il seno. St… - FWagsKids : Leo and Ale ? Pic: Alice Campello #leonardomorata #alessandromorata #alvaromorata #alicecampello… -