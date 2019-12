Torna “Holly e Benji” | ma questa volta si chiamerà “Capitan Tsubasa” con la sigla di

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Spokon, スポ根. Letteralmente スポーツ 根性, tenacia sportiva. A leggerlo così, guardando solo i caratteri, forse queste parole non dicono molto. O meglio, non dicono nulla a chi non è appassionato di manga. Eppure chi è stato bambino negli anni ’90 ne avrà visto sicuramente uno, e basta un solo titolo per riaccendere una serie di emozioni lunga quanto un campo da calcio: Holly e Benji. Ora questo anime èto in televisione. A partire dal 23 dicembre su Italia 1, ogni giorno da lunedì a venerdì, va in onda alle 13.45 Capitan Tsubasa, un remake più fedele al manga originale creato da Yōichi Takahashi nel 1981. A cambiare prima di tutto saranno i nomi dei protagonisti, adattati nella serie italiana con dei nomi inglese. Lasciate perdere quindi Oliver Hutton e Benjamin Price, e preparatevi a conoscre Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi. Niente paura per la, è sempre di ...

Veronic11450740 : RT @Luca8807: Oggi si torna bambini, la mia infanzia, Holly e Benji ????. Questo, per disegni e animazioni è uno dei migliori remake realizz… - lainil_ : Holly e Benji alla tv e a me torna in mente la crush che avevo per il migliore amico di Lenders ?? (Di cui però non ricordo il nome) - infoitcultura : 'Capitan Tsubasa', torna in tv il celebre cartone 'Holly e Benji' -