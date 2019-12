Serie A | la classifica dei bomber del decennio Ecco chi comanda

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)A,le top 10 deidelin procinto di concludersi.Di Natale, nel podio Higuain e Icardi Si conclude undi piacevole calcio inA e, di conseguenza, si iniziano a stilare le classifiche. Tra queste quella dei miglioridal 2010 a oggi. Are l’elenco è Antonio Di Natale, con 125 gol personali. Secondo la graduatoria di OptaPaolo, il podio è completato da Higuain e Icardi, entrambi con 121 marcature. Quarto Immobile a 116, seguito da Quagliarella e Mertens. Chiudono ladei top 10 Cavani, Palacio, Ilicic e Dybala. Leggi su Calcionews24.com

