Sedicenni morte,arrestato l'investitore

L'delle due 16ennisabato notte in Corso Francia a Roma è statoper duplice omicidio stradale. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari al termine di una prima serie di accertamenti della Polizia locale e sulla scorta della relazione trasmessa all'autorità giudiziaria. Pietro Genovese, 20anni, era risultato positivo a sostanze stupefacenti e oltre i limiti consentiti per quanto riguarda il tasso alcolico.(Di giovedì 26 dicembre 2019)