Precipita dal balcone | voleva impressionare la sua fidanzata

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Visibilmente sotto l’effetto di un abuso di alcolici, un uomodalin seguito ad una assurda prova di coraggio per la sua compagna. Un uomodala seguito di quella che sembra essere una assurda bravata. Il fatto ha avuto luogo a Mantova, e molto probabilmente sotto accusa è anche l’eccessivo … L'articolodalla suaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gigi695 : Precipita in un dirupo sul Resegone, si risveglia dal coma dopo 23 giorni - infoitinterno : Precipita in un dirupo sul Resegone, si risveglia dal coma dopo 23 giorni - ValserianaNews : Precipita in un dirupo sul Resegone, si risveglia dal coma dopo 23 giorni -