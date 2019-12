Morto Ari Behn | ex marito della principessa di Norvegia e accusatore di Kevin Spacey

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ha deciso di togliersi la vita il giorno di Natale. Èsuicida a 47 anni lo scrittore norvegese Ari, exMartha Louise di. L’annunciomorte è stato dato dal suo agente, Geir Hakonsund, «a nome dei suoi più stretti parenti», e confermato, senza dettagli, dalla casa reale di. Il primo romanzo diera stato pubblicato nel 1999, ma la notorietà era arrivata con le nozze. Nel 2002 aveva sposato la primogenita del re norvegese Harald V da cui ha avuto tre figlie: Maud, Leah ed Emma. Nel 2016 il divorzio. Solo lo scorso anno il libro Inferno in cui raccontava la sua convivenza con la malattia mentale. Ha scritto anche un’opera teatrale e un libro sul suo matrimonio con la ex consorte. «Ari è stato una parte importantenostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi» ha fatto sapere la casa reale di ...

