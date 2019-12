Luca Onestini | Un figlio con Ivana? E' ancora un po' presto

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Dopo la dichiarazione d'amore che abbiamo visto in tv, precisamente durante una puntata di Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo,, intervistato dal settimanale Mio, ha parlato del suo futuro conMrazova, la modella ceca che ha conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.La loro storia va avanti a gonfie vele da circa due anni.Mrazova, infatti, convivono a Milano e la loro relazione non conosce alti e bassi.: "Uncon? E'un po'..." 26 dicembre 2019 18:28.

alycecappellaio : @luca_onestini @dile_dile_ @heartless_li @dedoraffa @Super_simon100 @mah_hummergold Grazie, anche a te. - luca_onestini : RT @luca_onestini: @alycecappellaio @dile_dile_ @heartless_li @dedoraffa @Super_simon100 @mah_hummergold Buone feste ??:) - luca_onestini : @alycecappellaio @dile_dile_ @heartless_li @dedoraffa @Super_simon100 @mah_hummergold Buone feste ??:) -