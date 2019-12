Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019)Corona, da poco trasferito dal carcere ai domiciliari in un istituto di cura, ha avuto la possibilità di trascorrere ilinsieme alMaria. Da quando il giudice di Sorveglianza di Milano gli ha consentito di scontare il resto della pena in una struttura per cure psichiatriche vicino a Monza, in “detenzione domiciliare umanitaria”, il controverso re dei paparazzi degli anni 2000 è anche tornato attivo sui social, tramite il suo staff. Così, da qualche giorno sono riapparsi i post e su Instagram sono state pubblicate le foto dell’abbraccio conil giorno di: “Regalo mio più grande“. Le parole di Nina Moric, nato dal matrimonio finito con Nina Moric, ha 17 anni. Dopo un lungo periodo di tensione tra i due e l’allontanamento del ragazzo dalla madre, la serenità è tornata in famiglia. ...

SkyTG24 : Falso flirt Brozovic-Wanda Nara, Fabrizio Corona a processo - zazoomblog : Fabrizio Corona a Natale riabbraccia il figlio Carlos: "Regalo mio più grande"