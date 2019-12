Ari Behn | l’ex genero del re di Norvegia | è morto suicida a 47 anni

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Èa 47Ari, scrittore ed exdel re di. Era l’ex marito della principessa Martha Louise e nel 2017 era stato tra coloro che avevano accusato l’attore Kevin Spacey di molestie sessuali. Non è noto quando sia avvenuto il decesso, ma la notizia è stata confermata dal suo portavoce.è stato “una parte importante della nostra famiglia per moltie abbiamo con noi un buon ricordi di lui”, hanno commentato in una dichiarazione congiunta il re Harald e la regina Sonja. “Siamo grati di averlo conosciuto e siamo dispiaciuti che le nostri nipoti abbiano perso il loro amato padre”. Autore di numerosi romanzi e opere teatrali,aveva sposato la principessa Martha Louise nel 2002. I due si erano conosciuti tramite la madre di lui, che era la fisioterapista della principessa. La coppia aveva avuto tre figlie, Maud, ...

repubblica : Norvegia, morto suicida lo scrittore Ari Behn ex marito della principessa Maria Luisa - Corriere : Suicida Ari Behn, lo scrittore che accusò di molestie Kevin Spacey - elespanolcom : Se suicida Ari Behn, ex marido de la princesa Marta Luisa de Noruega -