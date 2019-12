Udinese | De Paul cercansi quello vero Oppure sarà addio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’di Gotti ha bisogno del miglior Deper ipotecare una salvezza tranquilla. E le voci di mercato sull’argentino non si placano La brillante vittoria dell’contro il Cagliari ha permesso ai friulani di acquisire un totale di 4 punti di distacco sulla zona retrocessione. Il merito è anche di Rodrigo De, autore del del vantaggio bianconero. A dispetto della rete, non si può non notare che l’argentino stia vivendo un momento di forma tutt’altro che eccezionale, se paragonato al rendimento della scorsa stagione. Questo il bottino dopo 17 partite: 14 presenze (complice la squalifica per lo schiaffo a Candreva in Inter-), 2 gol e un assist. Numeri decisamente deludenti se si considera che, dopo lo stesso numero di gare nella stagione 2018/19, Deaveva siglato la bellezza di 6 marcature, fornendo anche 2 assist. Lo spettro ...

