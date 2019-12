(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Lodi Guy Ritchie compie dieci: unstraordinario che ha rinnovato la figura del leggendario investigatore creato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Spettacolare, trascinante, energico. Tre aggettivi forse non immediatamente corrispondenti al personaggio di. Da Uno studio in rosso (1887) ai seguenti romanzi e racconti, Arthur Conan Doyle ha tratteggiato un investigatore perspicace, abile, raffinato, il quale attraverso la deduzione poteva risolvere casi intricati. Ed anche un uomo d'azione, sì, nel senso strettamente ottocentesco. Ma è soprattutto su quest'ultimo aspetto che il produttore Lionel Wigram e il regista Guy Ritchie hanno lavorato, sovvertendo l'immaginario collettivo. Attraverso unmagnifico, che ha come titolo il nome del protagonista letterario, e sta per compiere diecidall'uscita. Unocontemporaneo La lista ...

Leggi la notizia su movieplayer

RaiTre : Questa è la casa di Sherlock Holmes, 221 B di Baker Street, 'chissà se ci aprono'. Con la sua narrazione ricca di a… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sherlock Holmes, i 10 anni del film: Robert Downey Jr. è un detective eccentrico è imprevedibile… - manuela1877 : @La_Connie_ Il mio compagno sta interpretando ora babbo natale a casa dei nipotini. Siamo in ansia perché nipote ma… -