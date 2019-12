Sampdoria | un attaccante sotto l’albero E che si sblocchi Quagliarella…

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Lacercherà di regalare un nuovoa Ranieri. Intervenire sul mercato è la priorità, ma che sianche Quagliarella (Francesca Faralli, inviata a Genova) –l’albero di Natale blucerchiato lasi aspetta di trovare un. Solo quattordici gol (troppo pochi) in questo avvio di campionato. Manolo Gabbiadini è il miglior marcatore a quota quattro reti, seguito da Gaston Ramirez e Fabio Quagliarella a tre realizzazioni. Unl’albero, che segni e faccia segnare. Basta esperimenti o scommesse alla Emiliano Rigoni, perché la classifica dellanon permette sbagli. Un regalo, ma anche una speranza per il 2020 che Quagliarella torni a segnare con regolarità. Non basta fare mercato, sebbene sia la priorità della dirigenza doriana, ora serve trovare continuitàporta anche da parte degli interpreti già ...

Leggi la notizia su calcionews24

