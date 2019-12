Nelle Filippine centrali decine di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Per il secondo giorno consecutivo,didisono state costrette alea causa dell’arrivo del tifone Phanfone, che sta causando enormi danni nella regione. Il tifone ha distrutto

Leggi la notizia su ilpost

beretta_gio : RT @Corriere: Il Gesù nero di Palermo, il tifone nelle Filippine e il surfista salvato dallo squalo: il Natale nel mondo - OZSER58853068 : RT @mynameisstefi: Da #Dolunay in Turchia a #LunaLlena in Spagna, passando per #Bittersweet in Italia. Mentre nelle Filippine è #TasteOfLo… - infoitestero : Liquore di cocco adulterato, 8 morti e 300 intossicati nelle Filippine -