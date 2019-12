Lo scandalo Vip è servito | ha mollato la fidanzata per mettersi con la nipotina di lei…

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Che Givanildo Verira de Souza avesse preso il soprannome di Hulk non sorprese nessuno. Hulk, il calciatore di origini brasiliane, può davvero definirsi incredibile. O meglio, è incredibile la notizia che fa gli auguri di Natale al mondo intero. La somiglianza con Lou Ferrigno non sembra essere solo fisiognomica, ma a quanto pare i due sono accomunati da dinamiche sentimentali abbastanza ‘stravangati’. Hulk, calciatore dell’anno della Primeira Liga 2010-2011 e 2011-2012, questa volta ‘è attaccato’, prima tra tutti dalla moglie, che non sembrerebbe iniziare l’anno con la migliore notizia della sua vita. Dopo 12 lunghi anni insieme, la storia si è conclusa con un annuncio sorprendente. Hulk ‘ha giocato in casa’ e a dare l’annuncio sono stati i media brasiliani: “Hulk ha telefonato ai genitori di Camila per ufficializzare la ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Claudiozanott : RT @LaStampa: #PanamaPapers: miliardi in paradisi fiscali. Coinvolti i leader del mondo e 8oo italiani -