Incidente stradale in Versilia | muore 16enne

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un ragazzo di 16 anni è morto in unche si è verificato a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in(Lucca). La vittima è Dario D'Alessandro,del posto, campione italiano under 18 di nuoto pinnato. Da quanto emerso, il ragazzo, mentre viaggiava lungo la via Sarzanese in sella allo suo scooter avrebbe prima urtato un'auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto. Sul posto l'auto medica della Misericordia e i carabinieri. Sembra che la vittima stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta. Dario d’Alessandro era una vera e propria promessa del nuoto. Aveva già conquistato cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti di nuoto. Iscritto al Kamasub Camaiore, aveva espresso il suo talento soprattutto nella specialità dei 50,100 e 200 metri monopinna. Aveva anche indossato i colori della nazionale ...

