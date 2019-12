Foggia | auto contro un albero | muore a 34 anni poco dopo aver ricevuto la proposta di

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una donna di 34, Ilaria Adriatico, è morta ieri sera in un incidente stradale sulla statale 673, alla periferia di. Per cause da accertare, la donna ha perso illlo...

Leggi la notizia su ilmessaggero

Noninfluente : RT @MediasetTgcom24: Foggia, donna si schianta con l'auto e muore: giorni fa la proposta di matrimonio #foggia - MASTATCETT : RT @MediasetTgcom24: Foggia, donna si schianta con l'auto e muore: giorni fa la proposta di matrimonio #foggia - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Foggia, donna si schianta con l'auto e muore: giorni fa la proposta di matrimonio #foggia -