Cagliari | Joao Pedro tocca quota 50 gol in rossoblù

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), gol numero 50 con la maglia del. Il brasiliano diventa il settimo marcatorein Serie A Il gol di sabato scorso non ha fruttato punti ma perresta un tassello importante della sua avventura con la maglia del: la rete di Udine è infatti la numero 50 messa a segno dal brasiliano per il club isolano. E pensare che cinque anni e mezzo fa, quandoarrivò sull’Isola, la sua collocazione era a centrocampo o al limite sulla trequarti. Equivoci sfociati, insieme a tanti altri, in una retrocessione. Poi però il giocatore ha deciso di lavorare su se stesso, passando come ogni essere umano dai progressi ai passi falsi e viceversa. Sono dunque arrivati 50 gol, dei quali due in Coppa Italia e tredici nell’anno della risalita dalla cadetteria. TUTTE LE NEWS INSUNEWS24 In Serie A sono 35 i palloni mandati alle ...

Leggi la notizia su calcionews24

