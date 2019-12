Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Notizia: c’è un fai-da-te di “” - il testo-base che da un secolo e mezzo educa, non per modo di dire,lettrici ai diritti di parità - pronto da ricalcare.Da nuova icona dell’intellighentsia newyorchese fighetta, Greta Gerwig sdogana la fabbricazione domestica di trasposizioni su schermo a misura del proprio ego e dei propri traguardi. Negli ultimi cento anni cinque film, due versioni animate, una serie tv BBC e innumerevoli riletture locali (da noi lo storico sceneggiato di Anton Giulio Majano, in bianco e nero) hanno ‘almeno’ provato a rispettare Louisa May Alcott.Acqua passata. D’ora in poi, liberi tutti di stravolgere secondo l’estro. Il “” che esce da noi il 9 gennaio detta le regole della deregulation. Istruzioni per le/gli interessate/i :Separare i capitoli di ...

HuffPostItalia : Torna 'Piccole donne', in confezione lusso, e punta all'Oscar del femminismo modaiolo - lellinara : RT @Sunny77: Cara mamma,che tra decorazioni e balocchi in vendita zittisci la tua bimba salterella mentre canta gioiosa #jinglebells, torna… - GaleShira : RT @Sunny77: Cara mamma,che tra decorazioni e balocchi in vendita zittisci la tua bimba salterella mentre canta gioiosa #jinglebells, torna… -