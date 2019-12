Serena Grandi pronta a candidarsi con la Lega in Emilia | “Posso dare una mano a Lucia

(Di martedì 24 dicembre 2019)nella lista civica a sostegno diBorgonzoni in vista delle prossime elezioni regionali inRomagna. La candidata dellapotrebbe godere del supporto della nota attrice romagnola, già scesa in politica nel 2006 a Roma nella lista di Alessandra Mussolini per l’elezione a sindaco di Gianni Alemanno. “Sono convinta di poteruna” fa sapere l’attrice che più volte aveva manifestato pubblicamente il suo sostegno alladi Matteo Salvini, fino a partecipare al comizio tenuto da Matteo Salvini a Rimini a fine novembre: Non è la prima volta che mi schiero in politica, mi candidai già vent’anni fa con Alessandra Mussolini, dopo aver scritto il libro ‘L’amante del federale’. Borgonzoni mi convince, credo che le donne siano fortissime e d’ora in poi possiamo fare più degli uomini. Questo vale specialmente per le ...

