Il consiglio di Hamsik a Giuntoli | “Occhio a Lobotka”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il Napoli continua a cercare un centrocampista per migliorare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Stando alle indiscrezioni ricorrenti di queste settimane uno dei nomi più in voga è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco in nazionale dal 2016. Sarebbe stato l’ex capitano azzurri Mareka consigliare il giocatore aqualche tempo fa. Il ds ha dunque dato ascolto adquando aveva mandato i suoi osservatori speciali in Spagna per studiare Fabian Ruiz, tenendo un occhio aperto sulle prestazioni di Lobotka al Celta Vigo. La squadra di Lobotka non sta andando benissimo e sarebbe un problema privarsi ora di un pezzo pregiato di questo tipo. A Napoli, però, l’apprezzamento nei confronti dello slovacco sembra davvero elevatissimo. La società azzurra sta seguendo tanti profili per consegnare a Gattuso un centrocampista in più e il nome di ...

