E questi sono i meme del decennio

(Di martedì 24 dicembre 2019) Come siamo arrivati qui? Chi ha sostituito la civiltà, l’umanesimo, la società della conversazione, l’illuminismo con questa incessante tempesta di merda che per sfinimento ci siamo rassegnati a chiamare presente? Com’è possibile che politici, presidenti, ministri e compagnia bella postino gif come gli ultimi degli shitposter aizzando i propri follower – umani o bot – contro questo o quell’obiettivo (spesso molto più debole di loro)? Quando è successo che un oscuro forum di gamer e otaku è diventato un covo di nazisti dell’Illinois capaci di influenzare l’agenda pubblica di una nazione? Perché diamine un blog decide la formazione di un governo? Quand’è che il tuo severo preside/inafferrabile direttore/glaciale Ceo è diventato un ebefrenico buongiornista da chat di WhatsApp? Lino Banfi è ancora ambasciatore dell’Unesco? Soffriamo tutti di un disturbo post-traumatico da anni Dieci. ...

