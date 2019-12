Don Matteo 12 a gennaio su Rai e dodici Terence Hill fanno gli auguri di Natale

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 dicembre 2019) E’ iniziato il conto alla rovescia per tutti i fans che stanno aspettando con ansia la dodicesima stagione di Don. Ormai manca pochissimo: l’amatissima serie di Rai 1, una tra le più longeve della rete, vuole battere ogni record. Don12 sta per tornare in prime time con una stagione molto ricca: ci saranno infatti anche molte guest star che animeranno gli episodi di cui ancora una voltae Nino Frassica saranno chiaramente protagonisti. Si mormora che questa potrebbe essere l’ultima stagione di Donma a cambiare le carte in tavola ci ha pensato proprio l’attore; in una sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni,ha infatti dichiarato di non essere affatto stanco di questo personaggio facendo capire che di altre stagioni, ce ne potrebbero essere eccome! L’attore infatti pensa che la fiction si rinnovi e sia sempre ...

Dar_Quar : RT @siamonoitv2000: Alle 15.20 puntata speciale di #siamonoitv2000: ospiti, riflessioni e collegamenti da #Betlemme. In studio il direttore… - holalodociao : RT @DonMatteoRai: Non uno, non due, non tre... ma ben 12 Don Matteo per celebrare la dodicesima stagione della nostra serie preferita! ??????… - Claudia96975061 : @matteosalvinimi Don Matteo del cazzo -