“Contrabbandiamo la nostra felicità in cambio della sicurezza” | intervista a Massimo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il mentale, come scriveva Freud in Psicologia delle masse, non è mai separabile dal sociale, la psicologia individuale non può mai essere sganciata da quella dei collettivi. Partendo da questo assunto, è possibile addentrarsi nel nuovo libro diRecalcati Le nuove melanconie. Destini del desiderio nel tempo ipermoderno (Raffaello Cortina Editore, 2019). Un libro che racconta il passaggio dal paradigma libertino del consumatore iper-moderno a quello securitario, dove l’esistenza viene spinta a chiudersi su se stessa e l’eccessiva domanda di protezione genera muri. La pulsione acefala e senza limitiricerca di sensazioni e di nuovi oggetti, viene sostituita così da un movimento regressivo di barricamento e di ritiro sociale. In esclusiva per TPI, Recalcati ci racconta di un tempo che sembra adagiarsi troppo comodamente nelle ombrepaura. Il neo-liberismo, la ...

