Venezia vista dal ponte di una grande nave

Maltempo - a Venezia prevista marea di un metro e mezzo : Dopo un fine settimana segnato dal Maltempo (FOTO), lunedì 23 dicembre migliorano le condizioni meteo su gran parte della Penisola, ma resta alta l’allerta per il rischio esondazioni. In Veneto, la Protezione Civile regionale ha disposto lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica e idrogeologica su vari bacini idrografici, e per vento forte sulle aree montane e pedemontane. Peggiora intanto la previsione di marea per ...

Venezia - torna la paura per la marea che cresce : prevista acqua alta con picco di 150 cm : Gli effetti delle abbondanti piogge e delle perturbazioni delle ultime 48 ore continuano a farsi sentire in Veneto. Oggi, 23 dicembre, a Venezia peggiora la previsione di marea: ci sarà una possibile punta di 150 cm di acqua alta alta attorno alle 9:40 del mattino. A comunicarlo è il Centro maree del Comune. L’onda di sessa – il movimento oscillatorio dell’Adriatico – «non presenta la usuale attenuazione», hanno ...

Maltempo - allerta in 11 regioni. Venezia - prevista acqua alta. DIRETTA : Sono undici le regioni in cui la situazione è particolarmente monitorata. Intanto il premier Conte annuncia 530 milioni per chi ha subito eventi calamitosi

Maltempo - nuova ‘marea eccezionale’ prevista a Venezia per le 12 : 30. Toscana in tilt : Arno sopra primo livello di guardia : Venezia, “UN’ALTRA GIORNATA DURA” La previsione è confermata: prevista acqua alta intorno alle 12:30, quando a Venezia si raggiungeranno il 160 centimetri. Si tratta di una “alta marea eccezionale” e la viabilità pedonale sarà allagata al 77%. Quella di oggi “sarà una giornata dura”, ha detto Luigi Brugnaro, sottolineando che comunque “i venti sono in diminuzione, e il picco previsto dal Centro ...

Torna la paura a Venezia : prevista marea fino a 160cm : Luca Sablone Piazza San Marco è stata chiusa. Il sindaco Luigi Brugnaro: "Evitate gli spostamenti e tenetevi aggiornati sul livello dell'acqua". Suonano le sirene A Venezia non c'è tregua: Torna ancora la paura. Il centro maree del Comune, che poco fa ha attivato le sirene di allarme in città, ha fatto sapere che verso le ore 11.20 di oggi - venerdì 15 novembre - è prevista acqua alta a 160 cm sul medio mare. Poco fa nuovamente il ...

Venezia : prevista acqua alta fino a 160cm : È ancora stato di massima allerta a Venezia per l'ondata di maltempo che da giorni si è abbattuta su ampie aree della Penisola e che ha già flagellato la città lagunare (e altre aree del Veneto) rinfocolando le polemiche sul Mose, eterno incompiuto al costo di 6 miliardi già spesi. Il governo per l’emergenza ha stanziato 20 milioni. Stato d'emergenza Venezia, il Governo stanzia 20 ...

Venezia allagata vista dalla stampa estera : Venezia sotto shock dopo l'inondazione Parigi, 14 nov - (Agenzia Nova) - Gli abitanti di Venezia sono sotto shock a causa della violenta inondazione che in queste ultime ore ha sommerso la città. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde” in un reportage, spiegando che i danni provocati dall'acqua

Acqua alta a Venezia - l’hotel Gritti pronto a ripartire : “Noi simbolo della città - mai vista una cosa del genere” [FOTO] : “Questo palazzo è uno dei simboli di Venezia, se ripartiamo noi riparte la città. E noi siamo pronti a ripartire“, afferma il direttore generale dell’hotel Gritti Paolo Lorenzoni. I dipendenti dello storico hotel che si affaccia sul Canal Grande, da stanotte non si sono fermati un minuto per ripulire i saloni invasi dall’Acqua. Le foto del fiume d’Acqua che sfonda la porta dell’hotel ed entra nella hall di ...

Acqua alta a Venezia : la città vista dall'alto quando è allagata. I DATI : Nelle elaborazioni sviluppate dal Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) si vedono le cosidette quote di allagamento della città a seconda del livello di marea (VEDI LE FOTO DELLA MAREA A 187 CM )

Venezia - nel centro storico prevista piena di 190 centimetri : la peggiore acqua alta dal 1966 : Notte d’incubo per l’acqua alta a Venezia e a Chioggia. Nel centro storico prevista una piena di 190 centimetri, a Chioggia il livello del mare ha raggiunto quota 170 centimetri alle 21,45, poi ha cominciato a scendere di un centimetro ogni cinque minuti. In mattinata, a Punta della Salute, di fronte a San Marco, il colmo di piena si era fermato a 127 centimetri, ossia 13 centimetri sotto la previsione del centro Maree che era di 140 ...

