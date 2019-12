Uccise 19enne in moto | moglie diplomatico non vuole farsi processare | “Troppi 14 anni”

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Guidava l’auto in Inghilterra e, viaggiando sulla corsia sbagliata,un diciannovenne in. Un incidente in seguito al quale Anne Sacoolas,di unamericano, tornò negli Stati Uniti con la copertura dell’immunità diplomatica. Ora il suo avvocato dice che “un’inchiesta criminale con una pena potenziale di 14 anni di carcere non è una risposta proporzionata”. Anne Sacoolas non sarebbe intenzionata a presentarsi spontaneamente nel Regno Unito. A dirlo, secondo quanto riportano i media, è il suo avvocato, secondo cui quello avvenuto lo scorso agosto è stato un incidente e “un’inchiesta criminale con una pena potenziale di 14 anni di carcere semplicemente non è una risposta proporzionata”. Il caso è quello delladelamericano che la scorsa estate, mentre si trovava in Inghilterra, travolse eHarry Dunn, un ragazzo di diciannove anni ...

