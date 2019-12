Tottenham | Mou | «Ai nostri tifosi dico di continuare così» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa spendendo parole importanti nei confronti deidegli Spurs Josè Mourinho ha speso parole importanti per idelche ieri sono stati criticati per dei cori razzisti all’indirizzo di Rudiger durante il match contro il Chelsea. «Un solo tifoso delnon rappresenta l’intera tifoseria. Isono stati fenomenali. Sostengono la squadra, rispettano gli avversari e si comportano in maniera incredibile. Quando abbiamo giocato contro il Wolverhampton c’è stata un’invasione nel loro stadio» Leggi su Calcionews24.com

