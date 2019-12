Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | DENISE conosce suo “padre” ELMAR! Ma è un

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Fino a dove può spingersi la mente malata di Annabelle Sullivan (Jenny Löffler)? La risposta è semplice: se si tratta di colpireSaalfeld (Dieter Bach), la dark lady non si pone limiti! Pur di spezzare il legame che lega l’odiata sorella al padre Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntatedila perfida biondina ordirà infatti un intrigo davvero molto intricato, arrivando ad assoldare un “finto padre” per la consanguinea… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntate: Annabelle vuole separare Christoph eAnnabelle e Christoph,d’amore © ARD/Christof Arnold Al momento del suo arrivo al Fürstenhof Christoph era convinto di essere padre di due figli maschi e due femmine, ma in realtà le cose non stanno così! Come sappiamo, infatti, in realtà ...

