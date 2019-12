Scacchi: confermata la wild card a Kirill Alekseenko per il Torneo dei Candidati 2020 (Di lunedì 23 dicembre 2019) Kirill Alekseenko è stato confermato quale destinatario della wild card per il Torneo dei Candidati 2020 (15 marzo-5 aprile) che, a Ekaterinburg, servirà a determinare lo sfidante di Magnus Carlsen per il titolo mondiale di Scacchi. L’intenzione di concedere l’opportunità al russo, 22 anni, miglior rating ELO di 2715 nella lista FIDE di novembre e attualmente numero 37 al mondo con 2704, era stata annunciata dalla stessa organizzazione del Torneo, promotrice di tale invito nella prima metà di novembre, all’annuncio della città ospitante del Torneo. Alekseenko è risultato essere l’unico con le caratteristiche richieste per ottenere la wild card: in tal senso, la strada gli è stata aperta dal terzo posto al FIDE Grand Swiss, dove ha chiuso terzo a mezzo punto dall’italoamericano Fabiano Caruana e dal cinese Wang Hao. Il presidente della Federazione russa, ...

