Saldi invernali 2020 | le date in tutta Italia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) liniziano il prossimo 5 gennaio, ma se l'inizio è uguale in tutte le regioni, la durata del periodo in cui comprare a prezzi ribassati capi e accessori di abbigliamento, è diversa da regione a regione. Di seguito ecco lea seconda che vi troviate in Trentino - dove idurano solo due settimane - o in Veneto - dove al contrario possono sfiorare i tre mesi. Number 30 Tag On Clothes In StoreIgor Golovniov / EyeEmLombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo. Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo. Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo. Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo. Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo. Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio. Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo. Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo. Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo. Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo. Piemonte: dal 5 gennaio ...

