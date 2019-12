Romina Power dà una brutta notizia e causa un forte dolore ad Al Bano Carrisi

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 23 dicembre 2019)smentisce AlLa scorsa settimana Alè stato ospite a Porta a Porta di Bruno Vespa. Oltre a ricordare la compianta madre Jolanda, il cantautore di Cellino San Marco ha anticipato che lui esaranno gli ospiti d’onore del Festival di Sanremo. Tuttavia, contattata da un portale web l’ex moglie ha smentito il tutto affermando che per il momento non c’è nulla di certo. Inizialmente la cantante statunitense non ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla kermesse canora condotta da Amadeus, ma poi ha detto questo: “Io stessa non so ancora se ci sarò”. A questo punto la domanda sorge spontanea: alla 70esima edizione di Sanremo vedremo solo il Maestro salentino? Ad oggi non sappiano nulla a riguardo. La storica coppia insieme per la sera di San Silvestro Nonostante la conferma di Ala Porta a Porta, non è ancora ...

