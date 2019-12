Novara | 25enne picchiata da un uomo perché lesbica Poi le minacce | “Ti ucciderò”

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Jen, una ragazza di 25 anni, è stata aggredita e. Il fatto è avvenuto alla stazione di, dove la giovane è stata importunata da une poi aggredita quando ha detto a quest’ultimo di essere. Dopo le botte anche le: “Non finisce qui, nel nostro paese uccidono le lesbiche e ti. È statae lasciata a terra. Un’aggressione avvenuta alla stazione di: la giovane, solo 25 anni, è stata lasciata a terra e nessuno è intervenuto, tra i passanti, per fare qualcosa per aiutarla ed evitare l’aggressione. Lei ha subito fatto denuncia: “non voglio aver paura qui in Italia come ne avevo in Nigeria”, spiega. Jen è unadi origine nigeriana e tre giorni fa è stata vittima di un pestaggio “per mano di un connazionale”. La sua vicenda viene raccontata dall’associazione Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, ...

