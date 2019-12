LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA | Kristoffersen non sbaglia un

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59: Luitz vince guadagnando 46 centesimi nel finale e va ai quarti battendo Cochran Siegle 18.58: Altro scalpo eccellente per lo svedese Roenngren che batte anche lo svizzero Meillard per 10 centesimi e va ai quarti 18.57: Che sfida! Nestvold Haugen riesce ad avere la meglio per soli 3 centesimi su Raschner ed è il quarto norvegese ai quarti di finale 18.55: Lo svizzero Murisier sopravanza per 13 centesimi il francese Favrot ed è nei quarti 18.54: Esce nel finale Faivre e, che era avanti, supera il turno 18.52:Radamus alla quarta posta e Leitinger vola ai quarti di finale 18.51: Sarà derby norvegese anche ai quarti. Trikhicheva metà pista e Braathen ne approfitta e disputerà i quarti 18.50: Clamoroso! Kildealla terza porta e Windinsgstad lo elimina! 18.49: Questo il tabellone degli ottavi di ...

