L' appello di Edelfa Chiara Masciotta dopo l' incidente | Rispettiamo il codice della

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Marina Lanzone La ex Miss Italia, ospite a Storie Italiane su Rai 1, ha raccontato quanto le è accaduto lo scorso novembre: mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata travolta da una macchina "Sono molto felice di essere qui a parlarne"., Miss Italia 2005, mostra in tv fiera le cicatrici sul volto. Ospite a Storie Italiane con Eleonora Daniele su Rai 1, ha parlato di quanto accaduto lo scorso 19 novembre a Chiavasso, in provincia di Torino. Mentre attraversava la strade sulle strisce pedonali, è stata travolta da una macchina. "Probabilmente la dinamica dell’è stata questa: davanti alle strisce pedonali, mentre la prima automobile si ferma, l’altra sorpassa perché bisogna andare di fretta", spiega la ex Miss Italia. L’automobilista si è fermato a soccorrerla ed è rimasto con lei fino all’arrivo dell’ambulanza, insieme a ...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Edelfa Chiara Masciotta investita sulle strisce pedonali, lancia un appello in tv - FarodiRoma : Edelfa Chiara Masciotta investita sulle strisce pedonali, lancia un appello in tv -