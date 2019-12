Intervista de Le Iene a Chico Forti | condannato all’ergastolo nel 2000

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ha suscitato notevole clamore mediatico l’andata in onda nella serata del 22 dicembre nel programma televisivo di Italia 1 Le. Malgrado la condanna all’ergastolo nel(per l’omicidio di Dale Pike) ed i successivi vent’anni passati in un carcere negli Stati Uniti,si è infatti sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Nel rispondere alle domande del giornalista de LeGaston Zama,ha chiesto nuovamente che il suo caso sia preso in considerazione dalle istituzioni italiane e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’to dall’inviato Gaston Zama all’interno di un penitenziario vicino Miami, in Florida,racconta di come riesca a sopravvivere da vent’anni in un ambiente del genere avendo la convinzione di non ...

