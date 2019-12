Foggia | operazione contro racket della prostituzione

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Le giovani venivano prevalentemente reclutate con l'inganno in Bulgaria. Arrivate in Italia con la speranza di trovare un lavoro, venivano costrette a prostituirsi e torturate se osavano ribellarsi. Picchiato anche un bimbo di 4 anni, figlio di una delle donne ridotte in schiavitù Federico Garau  Luoghi:

ercazzaronero : RT @serebellardinel: Raffica di arresti per truffa all' #Inps con operazione “Hydra”coordinata dalla Procura della Repubblica,smantellata… - Serenel73 : RT @serebellardinel: Raffica di arresti per truffa all' #Inps con operazione “Hydra”coordinata dalla Procura della Repubblica,smantellata… - sabrinatehilim : RT @serebellardinel: Raffica di arresti per truffa all' #Inps con operazione “Hydra”coordinata dalla Procura della Repubblica,smantellata… -