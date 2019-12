Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Nessunain classifica per l’Us1912, ma bensìun’ammenda. E’ questo quanto emersa quest’oggi al Tribunale Federale Nazionale riguardo all’ex dirigente della società irpina Luigi Carbone. Il collegio giudicante di primo grado soltantodi 5mila euro con annessa inibizione di sei mesi per Carbone. Nelle prossime ore è attesa la sentenza che confermerà o meno la riavanzata dal TFN, ma il rischioè scongiurato. L'articololaun’ammenda proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Deferimento ##Avellino, esclusa la penalizzazione: chiesta solo un'ammenda ** - wam_the : Polcino: 'La società non ci ha comunicato il deferimento. Lavoriamo sul Partenio' - bassairpinia : Calcioscommesse. Deferimento per Us Avellino e Luigi Carbone, udienza dinanzi al TFN il 23 dicembre. -… -