Daniel Oren | concerto sotto l’albero e… sotto la pioggia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno –più forte della. La sua bacchetta non si è fermata neanche davanti al maltempo e ha diretto l’Orchestra, il Coro e ed il Coro voci bianche del Teatro Verdi nella seconda edizione del “l’albero”, l’evento musicale promosso dalla Camera di Commercio di Salerno come propagazione invernale della manifestazione “Camera in Tour”. Sul palcoscenico allestito in piazza Portanova,, preceduto da un saluto del sindaco Vincenzo Napoli e del presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete, è riuscito a portare avanti quasi tutto il programma previsto, mentre la chiusura finale affidata al Coro delle voci bianche è stato interrotto dalla, in una domenica in cui il capoluogo è stato flagellato dal nubifragio. “Camera in tour” è una rassegna musicale promossa e sostenuta dalla Camera di Commercio ...

