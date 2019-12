Ancona, 73enne derubato, si scaglia contro una famiglia (Di lunedì 23 dicembre 2019) L’episodio è accaduto ad Ancona, dove un commerciante è stato aggredito nel parcheggio dell’Auchan, nella giornata di due giorni fa, il 21 dicembre, nel tardo pomeriggio. Erano circa le 18, quando un uomo di 73 anni è stato aggredito da una famiglia di nomadi e derubato di circa 500 euro. Secondo quanto riportato, il 73enne stava andando verso il centro commerciale, quando è stato fermato da un’intera famiglia, papà, mamma e una piccola bambina che gli chiede l’elemosina. Improvvisamente, la vittima si rende conto di non avere più il portafoglio, qualcuno glielo ha preso senza che lui se ne accorgesse, in modo veloce. Il 73enne, arrabbiato, si scaglia contro il padre di famiglia, pretendendo di riavere i suoi soldi. I due iniziano una lotta, finché la vittima non viene ferita ...

Leggi la notizia su bigodino

Ancona 73enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ancona 73enne